Paul McCartney ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato “The Boys of Dungeon Lane”, previsto per il 29 maggio. È stato anche pubblicato il singolo “Days We Left Behind”, accompagnato da un video ufficiale.

Paul McCartney torna con “The Boys of Dungeon Lane”, il nuovo album in uscita il 29 maggio. Disponibile il singolo “Days We Left Behind” con video ufficiale. MILANO – Paul McCartney torna con un nuovo, attesissimo progetto discografico. Si intitola “The Boys of Dungeon Lane” e sarà disponibile dal 29 maggio, anticipato dal singolo “Days We Left Behind”, già online insieme al videoclip ufficiale. Non un semplice album, ma un’opera profondamente personale che segna il ritorno del leggendario artista a una dimensione intima e autobiografica. Il disco, il diciottesimo da solista, raccoglie ricordi mai condivisi prima: frammenti dell’infanzia nella Liverpool del dopoguerra, la forza dei genitori, le prime avventure musicali con George Harrison e John Lennon, quando la parola “Beatlemania” non esisteva ancora. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Paul McCartney annuncia il nuovo album “The Boys of Dungeon Lane”: un viaggio intimo nelle sue origini

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A 83 anni Paul McCartney torna con un nuovo album intimo e autobiografico. The Boys of Dungeon Lane è un viaggio tra ricordi, infanzia a Liverpool e le radici di una leggenda della musica. Un ritorno emozionante che guarda al passato per raccontar - facebook.com facebook