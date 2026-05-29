Il Patto europeo su migrazione e asilo entrerà in vigore il 12 giugno. La Grecia ha annunciato misure per rafforzare il controllo dei confini, con un’attenzione particolare alla gestione dei flussi migratori. Le autorità hanno confermato che saranno adottati interventi specifici per monitorare e limitare gli ingressi irregolari. La nuova normativa prevede anche procedure più rapide per le domande di asilo e una maggiore collaborazione tra i paesi membri dell’Unione europea.

Mancano ormai pochi giorni al 12 giugno, quando entrerà in vigore il Patto europeo su migrazione e asilo. I Paesi si stanno organizzando e stanno pianificando il modo di trarre vantaggio dal patto: lunedì i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio Ue dovrebbero tenere quello che potrebbe essere il trilogo finale sul nuovo Regolamento rimpatri, che andrà a sostituire la direttiva Rimpatri del 2008. Il 21 maggio l'accordo complessivo è slittato a causa dell'impasse sull’articolo 52, relativo all’entrata in vigore delle norme. Ora, il team negoziale del Parlamento Ue ha fatto sapere che cercherà di trovare un'intesa definitiva proprio lunedì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Patto migranti al via, la Grecia prepara la stretta: “Confini sotto controllo”

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