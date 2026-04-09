Dopo il dramma in Svizzera la stretta sui locali | Bologna sotto controllo

Dopo la tragedia avvenuta nella notte di Capodanno in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, in cui sono morte 41 persone e altre 116 sono rimaste ferite, si sono intensificati i controlli sui locali pubblici. In Italia, in particolare a Bologna, sono state adottate misure più stringenti per verificare la sicurezza degli ambienti e prevenire incidenti simili. Le autorità stanno lavorando per garantire maggiori controlli e sicurezza nei locali notturni della città.

La tragedia avvenuta nella notte di Capodanno al disco-bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha scosso profondamente l’Europa, lasciando un bilancio di 41 morti e 116 feriti, colpiti prevalentemente tra i 15 e i 22 anni. L’incendio è stato provocato dall’accensione di fontane pirotecniche troppo vicine al soffitto della sala situata nel seminterrato, in un locale che presentava gravi carenze strutturali: materiali non ignifughi, superamento della capienza massima e uscite di sicurezza non conformi. A quattro mesi da quell’evento, le ripercussioni hanno raggiunto l’Italia, dove il 15 gennaio 2026 il ministro Piantedosi ha ordinato alle prefetture un’intensificazione dei controlli sulla sicurezza nei locali notturni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dopo il dramma in Svizzera, la stretta sui locali: Bologna sotto controllo Task force dopo la strage di Crans Montana: a Genova stretta sui controlli nei localiDopo la tragedia di Capodanno a Crans Montana in Svizzera, rogo innescato probabilmente dalle candele pirotecniche che hanno dato fuoco ai pannelli... Stretta sui locali dopo Crans-Montana, chiusi tre club a RomaRiscontrate irregolarità diffuse e gravi carenze sul fronte della sicurezza antincendio, tra estintori mancanti e passaggi ostruiti. Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Jamila Chierichetti, il dramma dell'influencer dopo l'intervento al seno - 31/03/2026 - Video; Dramma alla Spezia, motociclista 80enne muore a Lerici dopo schianto in galleria; TRAGEDIA SENZA FINE NEI GHETTI: CARITAS E MIGRANTES LANCIANO L’ALLARME DOPO L’ULTIMO DRAMMA; Abruzzo, dramma in campo: 14enne stroncato da arresto cardiaco durante una partita di tennis. Graziella Nannavecchia muore a 43 anni dopo aver perso i due gemelli: il dramma all'ospedale. «È successo tutto in 24 ore»Una donna di 43 anni è morta la mattina di lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta all'ospedale Di Venere di Bari, dopo aver perso il giorno prima i due gemelli di cui era ... leggo.it Il dramma di Paolo Accorroni, morto a 49 anni davanti ai quattro figli: stroncato da un malore dopo aver donato il sangueFILOTTRANO (Ancona) - Un malore improvviso in casa, la corsa del 118, le disperate manovre rianimatorie per far ripartire il cuore. E la resa, dopo quaranta minuti di massaggio cardiaco. Una tragedia ... leggo.it Dopo che il Fatto sabato scorso ha rivelato “Niente soldi a Regeni e a Bertolucci, un milione per D’Alessio” due esperti di una delle Commissioni cinema del Mic che assegnano i contributi pubblici si sono dimessi: Paolo Mereghetti e Massimo Galimberti ieri h - facebook.com facebook #Donnarumma in lacrime dopo il fallimento Mondiale: "Non ho mai chiesto un euro alla Nazionale. È durissima ma l'Italia tornerà grande" x.com