Pasqua sotto controllo | carabinieri con l’elicottero stretta sulla movida e ispezioni nelle Rsa

Durante il fine settimana di Pasqua e Pasquetta, nel Salento sono state adottate misure di sicurezza rafforzate. Le forze dell’ordine hanno utilizzato un elicottero per pattugliare l’area e hanno intensificato i controlli sulla movida locale. Inoltre, sono state effettuate ispezioni nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) presenti nella regione. Queste operazioni hanno coinvolto diverse forze di polizia per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica.

LECCE – Un dispositivo di sicurezza imponente ha sorvegliato il Salento durante il weekend di Pasqua e Pasquetta. Seguendo le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno messo in atto un piano di controllo del territorio per far fronte all'ondata di turisti e alla mobilità intensa. L’attenzione dei militari si è concentrata sulle mete turistiche d'eccellenza come Gallipoli e Porto Cesareo, oltre che sui centri storici della "movida". Per garantire un monitoraggio a 360 gradi, le pattuglie a terra sono state supportate dal Sesto Nucleo elicotteri carabinieri di Bari-Palese, che ha sorvolato le principali arterie stradali e le zone costiere, permettendo interventi rapidi in caso di criticità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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