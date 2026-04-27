Durante il ponte, i Carabinieri hanno effettuato controlli nelle zone di Artena e Gavignano, portando all’arresto di un uomo e al ritiro di tre patenti di guida. Le operazioni miravano a prevenire reati e a verificare il rispetto delle norme sulla guida in stato di ebbrezza. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza stradale in questo periodo di maggiore afflusso di persone.

? Cosa sapere Carabinieri a Colleferro arrestano un uomo e ritirano tre patenti durante il ponte.. I controlli mirati ad Artena e Gavignano contrastano reati e guida in stato di ebbrezza.. I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno intensificato i controlli sul territorio durante il ponte del 25 aprile, concludendo le operazioni con un arresto, due denunce e il ritiro di tre patenti per guida in stato di ebbrezza. Il dispositivo operativo, coordinato dalle singole Stazioni locali per prevenire reati predatori e garantire la sicurezza stradale, ha un impegno capillare su tutto il territorio. Le attività sono state programmate proprio per rispondere alla maggiore vulnerabilità delle abitazioni durante i periodi di festività, quando molti residenti si allontanano dai centri abitati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz dei Carabinieri: arresti e patenti ritirate nel ponte

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