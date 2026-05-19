Patenti false e permessi di soggiorno il comandante dei carabinieri | Le licenze di guida recapitate per posta

Negli ultimi mesi sono stati scoperti numerosi casi di patenti false e permessi di soggiorno consegnati tramite posta, secondo quanto riferito dal comandante dei carabinieri. Durante le indagini, si è appurato che alcuni membri di un’associazione coinvolti nella gestione dei documenti non possedevano una cassa comune, ma si servivano di diverse carte Postepay per trasferire e gestire le somme di denaro. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per approfondire le modalità e le persone coinvolte in queste attività illecite.

“I partecipi all’associazione non avevano una cassa comune ha avevano varie postepay a disposizione dove transitavano le somme di denaro. Postepay intestate a Pietro Di Dona e alla sorella Vincenza. In merito alla sorella Vincenza abbiamo accertato che c’erano assidui contatti col fratello. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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