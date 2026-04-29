Il Milan ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto da 5 milioni di euro per Niclas Fullkrug, il calciatore tedesco arrivato in prestito. La Fiorentina, invece, sta puntando su di lui e potrebbe inserirlo nel proprio organico nelle prossime settimane. La decisione del club rossonero lascia il futuro dell’attaccante ancora da definire, mentre la squadra viola sembra interessata a portarlo in Serie A.

? Cosa sapere Il Milan non esercita l'opzione da 5 milioni per trattenere Niclas Fullkrug a San Siro.. La Fiorentina punta sul centravanti tedesco per sostituire Kean e Piccoli nel reparto offensivo.. Il Milan ha deciso di non esercitare l’opzione da 5 milioni di euro per trattenere Niclas Fullkrug a termine stagione, aprendo la strada a un possibile trasferimento del centravanti tedesco verso la Fiorentina. La gestione del reparto offensivo rossonero sta prendendo una direzione netta in vista della prossima estate. Dopo il breve passaggio del giocatore tedesco in casa Milan, la società ha scelto di non attivare la clausola per il suo acquisto definitivo dal West Ham United.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio Fullkrug: il Milan non rischia, la Fiorentina punta sul tedesco

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