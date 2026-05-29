Passaggi Festival | a Fano la XIV edizione della rassegna dedicata alla saggistica

Notizia in breve

Dal 24 al 28 giugno, Fano ospita la XIV edizione di Passaggi Festival, dedicato alla saggistica. La manifestazione coinvolge più di 300 autori e relatori, con 112 presentazioni di libri distribuite in 15 sedi tra il centro storico e il lungomare. Il tema scelto per questa edizione è “Il senso della misura”.