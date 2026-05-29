Passaggi Festival | a Fano la XIV edizione della rassegna dedicata alla saggistica
Dal 24 al 28 giugno, Fano ospita la XIV edizione di Passaggi Festival, dedicato alla saggistica. La manifestazione coinvolge più di 300 autori e relatori, con 112 presentazioni di libri distribuite in 15 sedi tra il centro storico e il lungomare. Il tema scelto per questa edizione è “Il senso della misura”.
Dal 24 al 28 giugno Fano ospita la XIV edizione di Passaggi Festival: oltre 300 fra autori e relatori, 112 libri presentati, 15 sedi fra centro storico e lungomare per una riflessione sul presente attraverso il tema “Il senso della misura. Idee, città, civiltà. Da Vitruvio al presente”. Tra gli ospiti Giuseppe Conte, Fabio Balsamo dei The Jackal, Vasco Brondi, Gino Castaldo, Tommaso Cerno, Nello Cristianini, Maurizio Cucchi, Nando dalla Chiesa, Eugenio in Via di Gioia, Fiorebecca, Massimo Franco, Mario Giordano, Enzo Iacchetti, LRNZ, Tonia Mastrobuoni, Marco Materazzi, Paola Perego, Telmo Pievani, Lucio Presta, Alberto Ravagnani, Azzurra Rinaldi, Arturo Scotto, Poetry Slam, Tegamini, Chiara Pavan, Carlo Verdelli, Serra Y?lmaz, Ivan Zazzaroni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Passaggi Festival: presentata l'immagine della XIV edizione
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