Vinessum 2026 la nuova edizione della rassegna dedicata ai vignaioli artigiani

È stata annunciata la settima edizione di “Vinessum – Vignaioli protagonisti”, una rassegna dedicata ai vignaioli artigiani. L’evento si terrà nel complesso monumentale di via Cadorna, a Bagnacavallo, e si svolgerà nel fine settimana del 16 e 17 maggio. La presentazione si è svolta all’Albergo Antico Convento San Francesco, coinvolgendo i partecipanti e gli organizzatori della manifestazione.

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