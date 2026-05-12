Vinessum 2026 la nuova edizione della rassegna dedicata ai vignaioli artigiani
È stata annunciata la settima edizione di “Vinessum – Vignaioli protagonisti”, una rassegna dedicata ai vignaioli artigiani. L’evento si terrà nel complesso monumentale di via Cadorna, a Bagnacavallo, e si svolgerà nel fine settimana del 16 e 17 maggio. La presentazione si è svolta all’Albergo Antico Convento San Francesco, coinvolgendo i partecipanti e gli organizzatori della manifestazione.
È stata presentata all’Albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo la settima edizione di “Vinessum – Vignaioli protagonisti”, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio negli spazi del complesso monumentale di via Cadorna. Alla conferenza stampa sono intervenuti la vicesindaca.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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