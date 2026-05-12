Premio Leonardo si ferma alla nona edizione | stop alla rassegna dedicata a scienza e divulgazione

La nona edizione del Premio Leonardo, dedicato a scienza e divulgazione, si è conclusa senza predisposizione della decima. La manifestazione si ferma per mancanza di fondi e sovvenzioni. L'organizzazione ha comunicato che questa decisione è stata presa a causa delle difficoltà finanziarie incontrate. Nessuna altra edizione del premio sarà organizzata in futuro.

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