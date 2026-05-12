Premio Leonardo si ferma alla nona edizione | stop alla rassegna dedicata a scienza e divulgazione
La nona edizione del Premio Leonardo, dedicato a scienza e divulgazione, si è conclusa senza predisposizione della decima. La manifestazione si ferma per mancanza di fondi e sovvenzioni. L'organizzazione ha comunicato che questa decisione è stata presa a causa delle difficoltà finanziarie incontrate. Nessuna altra edizione del premio sarà organizzata in futuro.
La manifestazione salernitana si interrompe per mancanza di sovvenzioni. Vincensi: «Decisione dolorosa ma necessaria» Non ci sarà la decima edizione del Premio Leonardo. Dopo nove anni di attività, la rassegna salernitana dedicata al dialogo tra scienza, divulgazione e comunicazione si ferma, almeno per il momento. La decisione, maturata nelle ultime settimane, è legata alla mancanza di risorse economiche e all’assenza delle condizioni necessarie per garantire il livello qualitativo che negli anni ha caratterizzato la manifestazione. Nato con l’obiettivo di raccontare la scienza in maniera accessibile e coinvolgente, il Premio Leonardo ha portato a Salerno numerosi protagonisti del panorama culturale e scientifico nazionale, diventando negli anni un punto di riferimento per la divulgazione.🔗 Leggi su Zon.it
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