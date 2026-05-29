Durante un controllo a Partinico, un uomo è stato arrestato ai domiciliari dopo che sono state trovate dosi di droga nascoste in cucina e nel sottotetto dell’abitazione. A Borgetto, le forze dell’ordine hanno sequestrato altre dosi di droga, nascoste in diversi punti dell’immobile. Durante l’operazione a Partinico, è stato arrestato anche un secondo uomo coinvolto nelle attività illecite.

? Domande chiave Dove sono state nascoste le dosi di droga a Borgetto?. Chi è il secondo uomo arrestato durante i controlli a Partinico?. Cosa hanno trovato i carabinieri nella casa popolare disabitata?. Come faceva l'uomo ai domiciliari a gestire lo spaccio?.? In Breve A Borgetto arrestato uomo di 38 anni con 11,5 grammi di cocaina e 49 di hashish.. A Partinico ritrovato castello di pistola in una casa popolare rimasta disabitata.. Sanzioni per 2.600 euro a quattro sale scommesse controllate dai carabinieri di Grisì.. Controlli stradali su 54 veicoli e 107 persone generano 3.400 euro di sanzioni.. I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni a Partinico, trovato con 50 grammi di hashish e 7 di marijuana nascosti in casa, nonostante si trovasse già sotto la misura dei domiciliari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Partinico, arrestato ai domiciliari: droga nascosta in cucina e sottotetto

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