Cantiere in piazza della Repubblica ecco le modifiche alla viabilità | come cambia la circolazione stradale

In piazza della Repubblica ad Ancona sono in corso lavori di riqualificazione che coinvolgono l’area tra il porto e il centro storico. Per consentire le operazioni, sono state apportate modifiche temporanee alla viabilità, influenzando la circolazione stradale nella zona. La riorganizzazione è stata decisa per facilitare il progresso delle opere e garantire la sicurezza di cittadini e operai.

ANCONA - I lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica rendono necessaria una riorganizzazione temporanea della viabilità nell’area compresa tra il porto e il centro storico. Il nuovo assetto della circolazione è stato illustrato nel corso di un’assemblea pubblica che si è svolta in Comune con la partecipazione degli assessori Stefano Tombolini e Giovanni Zinni, insieme con il comandante della Polizia Locale Marco Ivano Caglioti e i tecnici comunali. L’incontro ha consentito di presentare ai cittadini e agli operatori economici le modifiche previste e di fornire chiarimenti sull’organizzazione del traffico durante la fase dei lavori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Cantiere in piazza Baldissera: da mercoledì 21 gennaio modifiche alla circolazione, cosa cambiaProcedono i lavori di riqualificazione in piazza Baldissera e, da mercoledì 21 gennaio, il cantiere entra nel vivo in una nuova fase del progetto.

Metrobus, nuove modifiche alla viabilità: ecco come cambia la circolazione e doveL'ordinanza sarà in vigore dal 25 febbraio al 30 maggio presso la rotatoria Solinas, via Settevalli e Ponte della Pietra San Vetturino Con ordinanza...

Aggiornamenti e notizie su Cantiere in piazza della Repubblica...

Temi più discussi: Piazza della Chiesa Nuova, i cantieri della Metro C: le proteste dei residenti per l'addio alle pawlonie viola di Trilussa; Piazza della Chiesa Nuova, i cantieri della Metro C e le proteste per le paulownie; Nuova piazza della Repubblica. Chiude via Gramsci per un mese. Ecco tutte le ipotesi per la viabilità; Piazza Baldissera, lavori ai binari in via Chiesa della Salute: modifiche alla viabilità e deviazioni dei mezzi Gtt.

Cagliari, stop al cantiere della Metro: in Piazza Matteotti riemergono antiche muraL’emozione iniziale aveva fatto pensare a vestigia di epoca romana, data la vicinanza con l’area portuale e i numerosi precedenti nel capoluogo. Tuttavia, i primi rilievi tecnici degli esperti sembran ... vistanet.it

Piazza della Chiesa Nuova, i cantieri della Metro C e le proteste per le paulownieA pochi giorni dall'avvio dei lavori, si accende il dibattito sulla gestione del verde nella piazza. Gli alberi storici non saranno abbattuti, fa sapere il Campidoglio, ma trasferiti temporaneamente i ... rainews.it

Un operaio di 34 anni di Bisceglie è in condizioni critiche a seguito di un grave infortunio sul lavoro avvenuto ieri a Montemarciano (AN). Il giovane, dipendente di una ditta romagnola, stava lavorando nel cantiere per l'ampliamento del magazzino Eurocom - facebook.com facebook

Cagliari, sorpresa nel cantiere della metro: trovati i resti di una cinta muraria x.com