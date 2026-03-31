Controlli del Nas nei centri estetici | sospesa un' attività a Latina

Durante un'operazione condotta dai carabinieri del Nas a Latina, è stata sospesa un'attività in un centro estetico. I controlli sono stati effettuati per verificare la conformità alle normative e prevenire pratiche abusive, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei clienti. L'intervento ha coinvolto diversi centri della zona, concentrandosi sull'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Le verifiche all'interno di un esercizio di parrucchiere ed estetica hanno rilevato l'assenza di un responsabile tecnico dei trattamenti Nel capoluogo pontino i militari hanno effettuato un'ispezione in un esercizio di parrucchiere ed estetica e il controllo ha fatto emergere alcune irregolarità. E' emerso infatti che i trattamenti estetici venivano eseguiti in assenza della figura di un responsabile tecnico in possesso di una specifica qualifica professionale, che è un requisito obbligatorio per ogni sede di impresa. La norma stabilisce che il responsabile debba garantire la presenza costante durante l'attività, per supervisionare la corretta esecuzione dei trattamenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Controlli del Nas nei centri estetici: sospesa un'attività a Latina Articoli correlati Controlli della polizia nei centri per la revisione dei veicoli, sospesa attività a MisterbiancoPer gravi anomalie riscontrate gli agenti della polstrada hanno, contestualmente, provveduto ad annullare le revisioni di alcuni veicoli revisionati... Controlli nei cantieri edili, irregolarità su lavoro e sicurezza: sospesa un’attivitàControlli mirati e congiunti dei Carabinieri nei cantieri edili del territorio comunale di Castel Morrone. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Sanità, controlli Nas in 558 mense ospedaliere: irregolarità in 4 su 10; Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10; Controlli dei carabinieri del Nas a Palermo, scattano sanzioni nel centro storico; Blitz dei Nas in un negozio di frutta e verdura per i controlli anti-Epatite A: 10mila euro di multa e 600 chili di merce sequestrati. Controlli Nas in 558 mense ospedaliere: irregolarità in 4 su 10Irregolarità in 4 strutture su 10. E' l'esito di una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi ... parmapress24.it Controlli dei carabinieri del Nas nelle mense ospedaliere tra Napoli e provincia hanno fatto emergere diverse irregolarità. A seguito delle verifiche, alcuni depositi sono stati sospesi per carenze igienico-sanitarie. L’operazione si è conclusa con sanzioni ammi - facebook.com facebook Controlli del #nas in mense ospedaliere tra #napoli e provincia x.com