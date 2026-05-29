Parma la famiglia di un maranza denuncia i professori aggrediti

Da imolaoggi.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parma, una famiglia ha denunciato un episodio di aggressione avvenuto in una scuola. Un minorenne ha colpito un professore al torace con una cintura e la fibbia metallica. Un altro studente coinvolto avrebbe partecipato all’aggressione, che si è verificata all’interno dell’istituto scolastico. La famiglia ha presentato una denuncia alle forze dell’ordine.

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Tre ragazzi di 17, 16 e 15 anni sono indagati a vario titolo per “violenza o minacce aggravate” nei confronti di personale scolastico nell’esercizio delle proprie funzioni. I fatti sono avvenuti in un parco vicino all’Istituto Tecnico “Leonardo Da Vinci” di Parma. Al più giovane, il 15enne, la Procura per i Minorenni di Bologna contesta anche “lesioni aggravate dall’uso di arma impropria” per aver colpito uno dei professori al torace con una cintura e la fibbia metallica. Nei giorni scorsi la Polizia ha perquisito le abitazioni dei tre minorenni, sequestrando i cellulari e gli abiti indossati durante la rissa.È emerso intanto un nuovo video che mostra i momenti immediatamente precedenti alla colluttazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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