Professori aggrediti a Parma ira di Crosetto e scontro sulle punizioni agli studenti | Scuola non sanziona
Il ministro della Difesa ha espresso disapprovazione riguardo alla gestione degli episodi di violenza nelle scuole, criticando la mancanza di sanzioni adeguate nei confronti degli studenti coinvolti nelle aggressioni ai docenti. La vicenda si è verificata a Parma, dove due insegnanti sono stati aggrediti. Crosetto ha dichiarato di non tollerare comportamenti violenti e ha evidenziato come la scuola non abbia adottato misure sufficienti contro le condotte aggressive degli studenti.
Sull’aggressione ai danni di due professori da parte di un gruppo di studenti davanti a una scuola di Parma è intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Non c’è giustificazione e non ci deve essere comprensione”, ha detto, parlando di “condanna scontata e doverosa”. Andrea Grossi, provveditore di Parma, ha invece un pensiero differente: “La scuola deve educare e non sanzionare”. Professori aggrediti a Parma, l'ira di Crosetto Scontro sulle punizioni agli studenti "La scuola deve educare e non sanzionare" La solidarietà di Valditara Professori aggrediti a Parma, l’ira di Crosetto Dopo lo shock per le immagini circolate sull’aggressione selvaggia subita da due professori a Parma da parte di un gruppo di studenti, arrivano le reazioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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