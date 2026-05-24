Professori aggrediti a Parma ira di Crosetto e scontro sulle punizioni agli studenti | Scuola non sanziona

Notizia in breve

Il ministro della Difesa ha espresso disapprovazione riguardo alla gestione degli episodi di violenza nelle scuole, criticando la mancanza di sanzioni adeguate nei confronti degli studenti coinvolti nelle aggressioni ai docenti. La vicenda si è verificata a Parma, dove due insegnanti sono stati aggrediti. Crosetto ha dichiarato di non tollerare comportamenti violenti e ha evidenziato come la scuola non abbia adottato misure sufficienti contro le condotte aggressive degli studenti.