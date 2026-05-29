Parlare di fascismo è il business principale della sinistra italiana

La frase attribuisce alla sinistra italiana un atteggiamento che trasforma il tema del fascismo in un’attività commerciale. Si afferma che ciò che viene presentato come una minaccia feroce si rivela, invece, un “cucciolo scodinzolante” che si comporta in modo amichevole, anche con ricompense economiche. Il testo usa toni forti e metafore per descrivere una percezione di ipocrisia e di manipolazione.

La bestia feroce dal bau bau orrorifico si è rivelata un cucciolotto scodinzolante che ti fa le feste invece di farti la festa, e ti lecca la mano riempiendotela pure di soldi. Niente da dire, a sinistra sono geni del marketing, e siccome la pubblicità è l’anima del commercio da un buon decennio ha lanciato una campagna a tappeto sul fascismo. E poiché uno sembrava poco e dai tempi del biscotto al gelato “du gust is megl che uan!”, meglio ancora se diventano tre, quattro, fino a cinquanta sfumature. Di nero. Parlare in continuazione di fascismi consente variazioni infinite sul tema. Una spruzzatina sta bene su tutto, perché fa sollevare lo share dei talk show tv, fa lievitare il pubblico dei documentari, fa innalzare le vendite in libreria anche in tempi in cui ci sono più libri che lettori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Come il fascismo ha trasformato la lingua italiana

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