La crisi internazionale e le fughe della sinistra italiana L’analisi di Polillo

La Commissione europea ha stimato che nel 2026 e nel 2027 il deficit di bilancio della zona euro sarà rispettivamente del 3,3% e del 3,5% del PIL. La previsione si basa su un nuovo outlook economico, che evidenzia un aumento del deficit nei prossimi due anni. Non sono state fornite indicazioni su misure specifiche per contenere questa crescita. I dati sono stati diffusi in un contesto di crescente incertezza economica a livello internazionale.

La Commissione europea, nel suo ultimo forecast, ha previsto che, nel prossimo biennio (202627), il deficit di bilancio della zona euro sarà pari al 3,3 ed 3,5% del Pil. Ancora peggio andrà per i restanti sette, che non hanno scelto l’euro come moneta di riferimento. In questo secondo caso, il deficit sarà pari quest’anno al 3,5% e al 3,6 il prossimo. Entrando più nel merito si scopre che ad essere fuori legge sarà la crème dell’Europa: con la Germania al 3,9%, nella media dei due anni; la Francia al 5,4, l’Austria al 4,1, il Belgio al 5,3. I rimanenti Paesi (Estonia, Slovacchia, Slovenia e Finlandia) abbondantemente sopra al 3,5%. Situazione analoga per gli altri fuori dall’euro. 🔗 Leggi su Formiche.net

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