Il 27 maggio arriva su Netflix la terza opera d’animazione di Zerocalcare, intitolata “Due Spicci”. Dopo i successi di “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattiva”, l’autore presenta un nuovo progetto che affronta temi legati al realismo e ai fantasmi dei quarant’anni. La serie è prodotta da Netflix e segna il ritorno di Rech nel mondo dell’animazione.

Dopo il successo clamoroso di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattiva, Michele Rech (in arte Zerocalcare) il 27 maggio arriva su Netflix la sua terza opera d’animazione: “Due Spicci”. Se le prime due serie avevano tracciato una linea netta tra l’elaborazione del lutto adolescenziale e lo scontro ideologico con la realtà sociale, questa nuova produzione alza ulteriormente la posta in gioco. Due Spicci non è solo una serie divertente; è un bilancio esistenziale spietato, intimo e dolorosamente lucido sulla generazione millennial che ha ormai varcato la soglia dei quarant’anni. La Trama: Fuori dalla comfort zone (e dentro ai debiti). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Due Spicci: Il realismo e i fantasmi dei quarant’anni secondo Zerocalcare.

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