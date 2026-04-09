Zerocalcare | debiti e passato in Due Spicci arriva il 27 maggio

Il 27 maggio Zerocalcare tornerà su Netflix con la serie animata intitolata Due Spicci. La produzione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra BAO Publishing e Movimenti Production, questa ultima parte di Banijay Kids & Family. La serie si basa su temi legati a debiti e passato e rappresenta il ritorno del fumettista in formato animato sulla piattaforma di streaming.

Zerocalcare torna su Netflix il 27 maggio con la serie animata Due Spicci, un progetto nato dalla collaborazione tra BAO Publishing e Movimenti Production, quest’ultima parte di Banijay Kids & Family. L’opera vede l’autore coinvolto in ogni fase, occupandosi della creazione, della scrittura e della regia. Nel cast vocale riappare Valerio Mastandrea, che presterà nuovamente la voce alla coscienza dell’Armadillo, accompagnando Zero e i personaggi storici che hanno caratterizzato l’universo del fumettista. Il dramma quotidiano tra debiti e ricordi. La trama si concentra sulla gestione di un piccolo locale affidato a Cinghiale e Zero. La stabilità dei due protagonisti viene però scossa da una serie di complicazioni legate alla sfera privata e a una situazione finanziaria problematica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zerocalcare: debiti e passato in “Due Spicci”, arriva il 27 maggio Leggi anche: Due Spicci, arriva su Netflix la nuova serie di Zerocalcare: rilasciato il primo trailer – Video Zerocalcare torna su Netflix: trailer e data d’uscita della nuova serie “Due Spicci”Presentata durante l'evento What Next?, la terza serie del fumettista romano arriverà a maggio 2026 con il ritorno di Valerio Mastandrea. Due Spicci, Zerocalcare torna con una nuova serieNon c'è due senza tre per Zerocalcare. Il fumettista, al secolo Michele Rech, torna su Netflix con una nuova serie animata dal titolo Due Spicci, al debutto il 27 maggio 2026. Sciolte le riserve sul ... sorrisi.com Due Spicci di Zerocalcare su Netflix dal 27 maggioLa nuova serie di animazione creata, scritta e diretta da Zerocalcare arriverà solo su Netflix il 27 maggio. (ANSA) ... ansa.it