Parco miniere Amiata in stallo Interrogazione parlamentare | Superare la fase commissariale

Il Parco Museo delle Miniere dell’Amiata, che si estende tra le province di Grosseto e Siena, è al centro di un confronto a livello nazionale. Dal settembre 2025, la gestione è stata affidata a un commissario straordinario, Mauro Tognoli, ma la situazione rimane in stallo. Recentemente, una interrogazione parlamentare ha sollevato la questione di superare questa fase commissariale. La discussione coinvolge vari attori e si concentra sulla futura gestione del parco.

AMIATA Si accende anche a Roma il dibattito attorno alla gestione del Parco Museo delle Miniere dell’Amiata, realtà che abbraccia un ampio territorio tra le province di Grosseto e Siena e che dal settembre 2025 è affidata al commissario straordinario, Mauro Tognoli. Nelle ultime ore a riportare la vicenda al centro dell’attenzione politica nazionale è stato il deputato del Partito Democratico Marco Simiani, che ha chiamato in causa direttamente l’attuale guida dell’ente, sollevando interrogativi sulla gestione e sui tempi per il ritorno a una governance ordinaria. Alla guida del Parco, infatti, si trova il commissario straordinario Tognoli, nominato con un incarico temporaneo della durata di sei mesi, prorogabile fino alla designazione del nuovo presidente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco miniere Amiata in stallo. Interrogazione parlamentare: "Superare la fase commissariale" Notizie correlate Parco delle Miniere. Rinnovato TognoliRinnovato per sei mesi il mandato al Commissario del Parco Museo delle Miniere dell’Amiata Mauro Tognoli. Ordona senza postamat per la terza volta: il caso arriva a Roma, scatta interrogazione parlamentareL'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto nella notte del 27 febbraio (qui i dettagli). Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Parco miniere Amiata in stallo. Interrogazione parlamentare: Superare la fase commissariale; Parco Miniere Amiata, Simiani (PD): Serve governance stabile e più risorse; Amiata, Simiani: Parco delle Miniere commissariato da anni. Servono risorse e certezze; Il Siele nel Monte Amiata: una storia viva in attesa di futuro. Parco miniere Amiata in stallo. Interrogazione parlamentare: Superare la fase commissarialeAMIATASi accende anche a Roma il dibattito attorno alla gestione del Parco Museo delle Miniere dell’Amiata, realtà che abbraccia un ampio territorio tra le province di Grosseto e Siena e che dal sette ... lanazione.it Parco Museo delle Miniere, Simiani: Amiata penalizzata, servono risorse e governanceMarco Simiani, deputato del Pd di Grosseto, ha presentato un'interrogazione sul Parco Museo delle Miniere dell'Amiata ... grossetonotizie.com Parco Museo delle Miniere, Simiani: "Amiata penalizzata, servono risorse e governance" - x.com Domenica 26 Aprile, alle ore 9.30, al Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, torna “Tutti a bordo del trenino dei Minatori!” Pronti per una missione speciale nel cuore della montagna I nostri piccoli esploratori (dai 4 ai 6 anni) partirann - facebook.com facebook