Parco delle Miniere Rinnovato Tognoli

Il mandato del Commissario del Parco Museo delle Miniere dell’Amiata, Mauro Tognoli, è stato prorogato di sei mesi. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la gestione temporanea dell’area. L’incarico di Tognoli, che si occupa della supervisione del sito, continuerà a essere attivo fino al prossimo intervento previsto dalle autorità competenti. La proroga riguarda esclusivamente questo incarico di gestione.

Rinnovato per sei mesi il mandato al Commissario del Parco Museo delle Miniere dell’Amiata Mauro Tognoli. La conferma del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin dà il "via libera" alla concretizzazione del Pian di indirizzo. Il Commissario ha convocato subito l’assemblea della Comunità del Parco nella sede dell’Unione dei Comuni a Piancastagnaio. "L’assemblea ha segnato un momento di svolta nel percorso di rilancio dell’ente – è la nota –. Non solo per i contenuti affrontati, ma per il metodo con cui si intende affrontare il futuro: un metodo fondato sulla partecipazione reale di tutti i dodici Comuni del comprensorio".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco delle Miniere. Rinnovato Tognoli Terra Livre, grido indigeno contro i re delle miniere«Abril Indígena» Inizia nel paese un mese di lotte, dall’Acampamento Terra Livre (Atl) che lo apre fino almeno alla Giornata dei popoli indigeni del... Leggi anche: Ispettori ambientali, rinnovato il parco auto