Tempo di lettura: 2 minuti Non riesce il bis alla Paperdi Juvecaserta nella seconda gara di semifinale con la Logiman Orzinuovi. I lombardi si impongono al palaPiccolo grazie ad una prima parte di gara in cui mettono a segno 62 punti con il 60% al tiro nei primi 20’: 76% da 2, 44% da 3 e 86% ai liberi. Ai bianconeri non basta un gran secondo tempo per capovolgere le sorti dell’incontro, che Orzinuovi si aggiudica con il punteggio di 93-85. Parte forte Caserta con Radunic, subito a segno per il 2-0, ma gli ospiti rispondono immediatamente trascinati da un ispiratissimo Chaves, autore della tripla del sorpasso e protagonista del primo allungo. La formazione campana fatica a contenere il ritmo avversario e, dopo i canestri di Cacace e Cappelletti, scivola sul 4-13. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Paperdi Juvecaserta, non riesce il bis: ko in gara 2 con Orzinuovi

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