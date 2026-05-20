Paperdi Juvecaserta il sogno continua | parte l' avventura semifinale con Orzinuovi

La serie semifinale dei playoff di Serie B Nazionale mette di fronte la Paperdi Juvecaserta e la Logiman Orzinuovi. La sfida rappresenta un passo importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere l'accesso alla finalissima. La partenza della serie segna l'inizio di un confronto inedito tra le due formazioni, con l’obiettivo di arrivare alla fase successiva della competizione. La prima partita si è appena disputata, dando il via a questa fase decisiva della stagione.

È una sfida inedita quella che mette di fronte la Paperdi Juvecaserta e la Logiman Orzinuovi nella semifinale playoff di Serie B Nazionale, con in palio l’accesso alla finalissima.La formazione casertana arriva all’appuntamento sospinta dall’entusiasmo del PalaPiccolo e dal successo conquistato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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