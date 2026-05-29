Papa | l’IA rischia di creare nuovi monopoli di potere e controllo

Notizia in breve

Il Papa ha avvertito che l'intelligenza artificiale potrebbe portare alla creazione di nuovi monopoli di potere e controllo. Ha sollevato dubbi su chi deciderà il codice etico che guiderà le decisioni delle tecnologie e su come i dati collettivi possano smettere di essere trattati come merce privata. Le dichiarazioni sono state fatte durante un evento dedicato alle sfide etiche delle innovazioni digitali.