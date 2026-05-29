Papa | l’IA rischia di creare nuovi monopoli di potere e controllo

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Papa ha avvertito che l'intelligenza artificiale potrebbe portare alla creazione di nuovi monopoli di potere e controllo. Ha sollevato dubbi su chi deciderà il codice etico che guiderà le decisioni delle tecnologie e su come i dati collettivi possano smettere di essere trattati come merce privata. Le dichiarazioni sono state fatte durante un evento dedicato alle sfide etiche delle innovazioni digitali.

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? Domande chiave Chi deciderà il codice etico che governerà le nostre decisioni?. Come possono i dati collettivi smettere di essere merce privata?. Perché la progettazione degli algoritmi minaccia la sovranità delle comunità?. Quali meccanismi possono impedire il controllo totale del capitalismo digitale?.? In Breve Richiamo ai principi di San Giovanni Paolo II sulla gestione collettiva dei dati.. Rischio di asimmetria economica e epistemica tra nazioni secondo la dottrina sociale.. Necessità di proteggere la sussidiarietà delle comunità locali contro standard tecnologici esterni.. Critica al modello marxista di sfruttamento applicato al capitalismo di sorveglianza digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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