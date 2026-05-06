Marc Lore | l’IA permetterà di creare nuovi brand di ristorazione

Recentemente, un imprenditore ha affermato che l’intelligenza artificiale potrebbe consentire di sviluppare nuovi marchi nel settore della ristorazione in tempi molto rapidi. In particolare, si parla di come le tecnologie robotiche possano aiutare a monetizzare i follower attraverso cucine automatizzate, riducendo i tempi di lancio e gestione di un brand alimentare. Queste innovazioni stanno attirando l’attenzione di chi investe nel futuro del food tech.

? Cosa scoprirai Come può un'IA creare un brand gastronomico in sessanta secondi?. Chi potrà monetizzare i propri follower grazie alle cucine robotiche?. Perché l'automazione totale potrebbe risolvere il fallimento delle ghost kitchen?. Quanto influenzerà la guerra dei prezzi algoritmici il mercato alimentare?.? In Breve Obiettivo 400 postazioni entro il prossimo anno con cucine elettriche e robotiche.. Target 20 milioni di unità con soli 12 dipendenti per location.. Acquisizione Spice Robotics per automatizzare la preparazione di ciotole alimentari.. Visione 2035 prevede 1.000 brand simultanei in 2.500 piedi quadrati.. Marc Lore promette di trasformare il settore della ristorazione tramite Wonder Create, un’iniziativa che utilizzerà l’intelligenza artificiale per permettere la creazione di brand gastronomici in meno di sessanta secondi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marc Lore: l’IA permetterà di creare nuovi brand di ristorazione Notizie correlate Ristorazione: piano massiccio per 350 nuovi posti di lavoro in Italia? Cosa sapere Humangest avvia il programma Career Time il 28 aprile con 27 filiali italiane. Milano: Tech Summer Camp per creare robot e imparare l’IA? Cosa scoprirai Come possono i ragazzi trasformare il codice in un robot fisico? Cosa impareranno i partecipanti durante le sessioni dedicate al... Aggiornamenti e dibattiti Marc Lore leaves Walmart a little over four years after selling Jet.com for $3BMarc Lore, the executive vice president, president and CEO of U.S. e-commerce for Walmart, is stepping down a little over four years after selling his e-commerce company Jet.com to the country's ... finance.yahoo.com Billionaire Marc Lore outlines how he will build the inclusive, Utopian desert city TelosaMarc Lore grew up wanting to be a farmer – reveling at the idea of something growing from nothing – all while watching his father unafraid to take chances with ambitious business ventures. The ... ca.sports.yahoo.com