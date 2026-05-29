paolo del debbio va in pensione ma torna a settembre

Da lunedì, Paolo Del Debbio andrà in pensione e sarà sostituito da Francesco Vecchi. Tuttavia, a settembre Del Debbio tornerà in onda.

Paolo Del Debbio ha annunciato che da lunedì andrà in pensione e al suo posto subentrerà Francesco Vecchi, ma poi a settembre tornerà di nuovo Prima del previstoPaolo Del Debbioieri, in diretta, ha comunicato ai telespettatori che il suo programma continuerà in estate senza di lui. Sebbene il conduttore sia ormai il protagonista della trasmissione, che conduce su Mediaset – insieme a4 di sera– adesso ha annunciato che farà un passo indietro. La motivazione?Va in pensione dal 1° giugno. Ma ciò non vuol dire che non lavorerà più al suo programma, infatti tornerà a settembre con un contratto diverso. A sostituirePaolo Del Debbio arriverà Francesco Vecchio, come anticipato da Giuseppe Candela. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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