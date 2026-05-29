Paolo Del Debbio va in pensione | i saluti finali a Dritto e rovescio

Da dilei.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La televisione italiana, in particolare quella di  Mediaset, si appresta a un  passaggio di consegne storico  per il giornalismo d’approfondimento popolare. Nella serata di ieri, giovedì  28 maggio, è andata in onda l’ultima puntata stagionale di  Dritto e rovescio, il talk show politico che ha ridefinito la prima serata di  Rete 4. Il conduttore,  Paolo Del Debbio, ha colto l’occasione per condividere con il proprio pubblico una notizia personale di grande importanza: a partire dal prossimo 1° giugno, il giornalista entrerà ufficialmente in  pensione. Un annuncio che segna inevitabilmente la fine di un’epoca per i fedelissimi della Rete, gestito però dal saggista toscano con la consueta e graffiante ironia. 🔗 Leggi su Dilei.it

paolo del debbio va in pensione i saluti finali a dritto e rovescio
© Dilei.it - Paolo Del Debbio va in pensione: i saluti finali a Dritto e rovescio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Paolo Del Debbio va in pensione e saluta Dritto e Rovescio: “Non sono triste. Lavorerò ancora, ci vediamo a settembre”Paolo Del Debbio si congeda da Dritto e Rovescio dopo l'ultima puntata stagionale di Rete 4.

Paolo Del Debbio va in pensione: l'annuncio nell'ultima puntata di Diritto e RovescioNell'ultima puntata della stagione di giovedì 28 maggio, il conduttore ha annunciato il suo ritiro dal lavoro.

Temi più discussi: Paolo Del Debbio chiude i battenti, la strana scelta su Dritto e Rovescio: chi lo rimpiazza; Forza Del Debbio, da Mediaset il game-changer: il giornalista è il preferito di Marina Berlusconi; Paolo Del Debbio va (già) in ferie e Dritto e rovescio chiude in largo anticipo. Ma chi lo sostituirà?; Dritto e rovescio: L'editoriale di Paolo Del Debbio Video.

Paolo Del Debbio va in pensione: l'annuncio nell'ultima puntata di Diritto e RovescioPaolo Del Debbio va in pensione. L'annuncio è arrivato nella puntata di giovedì 28 maggio di Dritto e rovescio, l'ultima della stagione: Devo dire che la cosa non mi rende particolarmente triste, ha ... today.it

Paolo Del Debbio spiazza il pubblico: l’annuncio in diretta sulla pensione e il futuro a MediasetUn colpo di scena del tutto inaspettato ha scosso il pubblico del prime time televisivo. Durante l’ultima puntata andata in onda, il noto giornalista e conduttore Paolo Del Debbio ha preso la parola p ... strettoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web