La televisione italiana, in particolare quella di Mediaset, si appresta a un passaggio di consegne storico per il giornalismo d’approfondimento popolare. Nella serata di ieri, giovedì 28 maggio, è andata in onda l’ultima puntata stagionale di Dritto e rovescio, il talk show politico che ha ridefinito la prima serata di Rete 4. Il conduttore, Paolo Del Debbio, ha colto l’occasione per condividere con il proprio pubblico una notizia personale di grande importanza: a partire dal prossimo 1° giugno, il giornalista entrerà ufficialmente in pensione. Un annuncio che segna inevitabilmente la fine di un’epoca per i fedelissimi della Rete, gestito però dal saggista toscano con la consueta e graffiante ironia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paolo Del Debbio va in pensione: i saluti finali a Dritto e rovescio

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