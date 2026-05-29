Paolo Del Debbio va in pensione e saluta Dritto e Rovescio | Non sono triste Lavorerò ancora ci vediamo a settembre

Paolo Del Debbio si congeda da Dritto e Rovescio dopo l'ultima puntata stagionale di Rete 4. Nel saluto finale, il giornalista annuncia di andare in pensione, ma aggiunge che continuerà a lavorare e che si rivedrà a settembre. Non esprime tristezza per la decisione.

Paolo Del Debbio va in pensione. Il giornalista di Rete 4 chiude l'ultima puntata della stagione di Dritto e Rovescio, prima della versione estiva, salutando il pubblico ma dichiarando che continuerà a lavorare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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