Paolo Del Debbio va in pensione | l' annuncio nell' ultima puntata di Diritto e Rovescio

Nell'ultima puntata della stagione di giovedì 28 maggio, il conduttore ha annunciato il suo ritiro dal lavoro. Durante il programma, ha commentato ironicamente di non sentirsi particolarmente triste all’idea di andare in pensione, in uno scambio di battute con gli ospiti. La notizia riguarda la fine della sua attività professionale nel ruolo di conduttore del programma televisivo.

Paolo Del Debbio va in pensione. L'annuncio è arrivato nella puntata di giovedì 28 maggio di Dritto e rovescio, l'ultima della stagione: "Devo dire che la cosa non mi rende particolarmente triste", ha ironizzato il conduttore durante uno scambio di battute con gli ospiti in studio."Continuo a. 🔗 Leggi su Today.it

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