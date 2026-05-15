Io e… Paolo Del Debbio blocca Dritto e Rovescio pubblico e ospiti non reggono | la scena che va in onda  

Durante la puntata di giovedì 14 maggio di Dritto e Rovescio, il conduttore ha interrotto bruscamente un intervento, creando una scena che ha coinvolto pubblico e ospiti, i quali hanno mostrato sorpresa e disappunto. La trasmissione, nota per alternare discussioni intense e momenti inattesi, ha ancora una volta portato in onda un episodio che ha catturato l’attenzione degli spettatori. La puntata si è distinta per il suo stile diretto e per le dinamiche impreviste che si sono sviluppate durante la trasmissione.

La puntata di Dritto e rovescio andata in onda giovedì 14 maggio ha confermato ancora una volta la capacità del talk di mescolare attualità, dibattito acceso e momenti capaci di sorprendere il pubblico. Il programma di Paolo Del Debbio ha affrontato uno dei temi più discussi delle ultime ore, portando in studio opinioni forti e punti di vista spesso contrastanti. Al centro della serata, infatti, il caso legato a un presunto giro di droga, prostituzione e eccessi che coinvolgerebbe alcuni calciatori di Serie A a Milano. Un argomento delicato, reso ancora più controverso dalla presenza di elementi come alcol, escort e persino il cosiddetto gas esilarante, descritto come l’unica sostanza “stupefacente” non rilevata nei controlli antidoping. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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“Io ho il coltello in tasca”. Choc a Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio e studio gelati

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