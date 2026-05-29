Da lunedì 1 giugno, Paolo Del Debbio si ritirerà dalla pensione. Durante l’ultima puntata di Dritto e Rovescio, ha dichiarato che continuerà a lavorare.

L’annuncio a sorpresa di Paolo Del Debbio sulla sua imminente pensione, arrivato in diretta tv nell’ultima puntata stagionale di Dritto e Rovescio, segna una svolta importante ma non definitiva per la rete. Nonostante il passaggio di consegne estivo, il giornalista ha rassicurato il pubblico confermando che continuerà a lavorare a Mediaset e dando appuntamento formale a settembre. L'annuncio di Paolo Del Debbio in diretta tv I ringraziamenti del conduttore a Dritto e Rovescio Nuovi progetti dopo la pensione L’annuncio di Paolo Del Debbio in diretta tv Nel corso dell’ultima puntata stagionale di Dritto e Rovescio, andata in onda in prima serata giovedì 28 maggio su Rete 4, il giornalista e conduttore Paolo Del Debbio ha sorpreso il pubblico annunciando ufficialmente che da lunedì 1° giugno andrà in pensione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paolo Del Debbio in pensione da lunedì 1 giugno, l'annuncio a Dritto e Rovescio: "Continuerò a lavorare"

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