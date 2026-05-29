Un agricoltore ha adottato un metodo di lavoro ispirato al calcio, utilizzando un modulo 4-3-3 tra gli ulivi. Ha sviluppato strategie specifiche per curare le piante e ottimizzare la produzione, basandosi su tecniche apprese lavorando in campagna. Il suo approccio combina pratiche tradizionali e innovative, con attenzione ai dettagli e alla pianificazione delle attività agricole.

Geniale e testardo, severo e orgoglioso, vulcanico e accentratore, perfezionista e stakanovista. Nel bene e nel male, di Corvino ce n’è uno: se lo prendi, porti i risultati a casa, prima sul campo e poi sul bilancio. A chi sceglie di spendere soldi per il centravanti da 20 gol, in Serie A c’è chi ha risposto preferendo Pantaleo: da Lecce a Firenze e persino Bologna, in tanti hanno raccolto i frutti dei guizzi del direttore. Ma come funziona il metodo Corvino? Chi sarà in grado di emularlo? Risposta facile: nessuno. Corvino ha imparato a fare il calciomercato partendo dalla campagna, dove metteva in fila gli ulivi e guardava i cactus diventare grandi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pantaleo vuole essere Davide, non Golia: i segreti del metodo Corvino

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