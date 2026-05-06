In questa classifica si trova un’icona italiana dello street food, molto apprezzata ma ancora poco considerata, e un panino siciliano che è diventato molto famoso a New Orleans. C’è anche chi viaggia dall’altra parte del mondo per gustare un lobster roll nel Maine o una torta ahogada a Guadalajara. La varietà di sapori e tradizioni si mescola in un quadro di piatti che attraversano continenti e culture.

C ’è chi attraversa oceani per assaggiare un lobster roll nel Maine o una torta ahogada a Guadalajara. E poi c’è chi, senza spostarsi dai tavolini di un bar veneziano, è già al centro del mondo gastronomico. CNN Travel ha pubblicato la sua classifica dei 25 migliori panini al mondo, e tra katsu sando giapponesi, shawarma mediorientali e smørrebrød danesi, l’Italia si ritaglia il suo spazio d’onore con il tramezzino, consacrato dalla rete americana a simbolo di una cultura del mangiare che non ha eguali. L’unica specialità italiana di street food a entrare nella selezione globale, su 25 posti totali contesi da ogni angolo del pianeta. Food truck: il cibo su quattroruote.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In classifica un'icona italiana dello street food, amatissima ma spesso sottovalutata. E poi un panino siciliano diventato però famosissimo a New Orleans

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