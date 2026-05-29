Il rischio di inflazione potrebbe arrivare al 6%, secondo alcune stime, e si evidenziano disparità nel mercato del lavoro legate all'intelligenza artificiale. Il conflitto nel Golfo potrebbe influire sui costi delle bollette, mentre alcune professioni sono a rischio di scomparire a causa dell’automazione e dell’adozione di tecnologie intelligenti.

? Domande chiave Come influirà il conflitto nel Golfo sui costi delle tue bollette?. Quali professioni rischiano di sparire a causa dell'intelligenza artificiale?. Perché l'Europa fatica a proteggere le piccole imprese dagli shock?. Come può un titolo sovrano europeo stabilizzare i mercati globali?.? In Breve Conflitto nel Golfo Persico minaccia di sottrarre un punto percentuale alla crescita 2026-27.. Shock energetico e costi logistici nello stretto di Hormuz potrebbero spingere inflazione al 6%.. Necessità di eurobond e titoli sovrani europei per finanziare investimenti collettivi comuni.. Rischio obsolescenza mansioni per lavoratori senza competenze digitali legate all'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Panetta: rischio inflazione al 6% e divari sul lavoro con l’IA

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