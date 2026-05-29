Panetta | Intelligenza artificiale leva decisiva Ma lancia un allarme | Con la guerra rischio inflazione al 6%

Un esperto ha affermato che l’intelligenza artificiale sarà la leva principale per cambiare l’economia italiana, sottolineando come le innovazioni tecnologiche, tra cui robotica e AI, stiano modificando i processi produttivi. Tuttavia, ha anche avvertito che la guerra potrebbe portare a un aumento dell’inflazione fino al 6%, creando ulteriori sfide per il sistema economico.

«La tecnologia sarà il terreno decisivo » della sfida che è di fronte all’economia italiana, perché «intelligenza artificiale, robotica e altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi». Così il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nelle sue «Considerazioni generali» presentate oggi in occasione della Relazione annuale relativa all’esercizio 2025. Il documento offre una panoramica dettagliata sullo stato di salute della finanza pubblica, del sistema bancario e delle sfide tecnologiche e ambientali che attendono il Paese. Un discorso realista quello di Panetta che vede due insidie per l’economia italiana: la Guerra del Golfo «che ha indebolito prospettive già fragili» e l’invecchiamento della popolazione che «rende indispensabile aumentare il contributo di ogni lavoratore e di ogni impresa». 🔗 Leggi su Open.online

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