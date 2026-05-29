Bankitalia Panetta | In Ue servono decisioni tempestive Con Ia rischio disuguaglianze sul lavoro
Bankitalia ha sottolineato che nell’Unione Europea sono necessarie decisioni rapide, poiché il processo di riforma procede lentamente. L’istituto ha anche evidenziato che l’instabilità internazionale richiede risposte decise, temendo un aumento delle disuguaglianze nel mercato del lavoro. La situazione attuale impone interventi immediati per evitare che le tensioni globali aggravino le disparità sociali ed economiche tra i paesi membri.
(Adnkronos) – In Europa "il cammino di riforma procede lentamente" ma "l'instabilità internazionale non lascia spazio a esitazioni o risposte parziali. L’efficacia delle riforme dipenderà dalla capacità di superare gli ostacoli che troppo spesso ne rallentano l’attuazione: negoziati lunghi, compromessi al ribasso, applicazioni nazionali disomogenee, risorse annunciate ma non mobilitate". Lo ha detto oggi, venerdì. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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