Bankitalia Panetta | In Ue servono decisioni tempestive Con Ia rischio disuguaglianze sul lavoro

Notizia in breve

Bankitalia ha sottolineato che nell’Unione Europea sono necessarie decisioni rapide, poiché il processo di riforma procede lentamente. L’istituto ha anche evidenziato che l’instabilità internazionale richiede risposte decise, temendo un aumento delle disuguaglianze nel mercato del lavoro. La situazione attuale impone interventi immediati per evitare che le tensioni globali aggravino le disparità sociali ed economiche tra i paesi membri.