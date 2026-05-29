L’utilizzo dell’intelligenza artificiale viene considerato una sfida cruciale, secondo il governatore della Banca d’Italia. Ha sottolineato che, per affrontarla, è necessario stabilire una governance adeguata. La tecnologia, in particolare l’intelligenza artificiale, viene vista come un elemento fondamentale per lo sviluppo economico del paese. La discussione si concentra sulla gestione e regolamentazione di queste innovazioni per garantire un futuro stabile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tecnologia e intelligenza artificiale al centro del futuro economico. Secondo il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, la tecnologia rappresenta oggi il terreno decisivo per il futuro dell’economia italiana. Intelligenza artificiale, robotica e innovazione stanno trasformando profondamente i processi produttivi, imponendo nuove sfide al sistema economico e industriale del Paese. Panetta ha però avvertito che la rivoluzione tecnologica non genererà automaticamente benessere diffuso. Per questo motivo, ha sottolineato la necessità di governare lo sviluppo dell’IA affinché resti al servizio delle persone e della società, evitando una concentrazione eccessiva del potere tecnologico nelle mani di pochi soggetti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Panetta: “L’intelligenza artificiale è una sfida decisiva, ma serve una governance”

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