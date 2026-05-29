Bankitalia Panetta | L' intelligenza artificiale può far crescere l' Italia
Il Governatore di Bankitalia ha dichiarato che l’intelligenza artificiale può contribuire alla crescita economica dell’Italia. Durante la relazione annuale, ha affrontato anche temi come i giovani, il lavoro, il debito pubblico, l’Europa e la crisi energetica. La discussione ha coperto vari aspetti legati all’economia e alle sfide attuali, evidenziando il ruolo potenziale dell’AI nel migliorare la situazione economica del paese.
Sono molti i temi affrontati dal Governatore Fabio Panetta nella Relazione annuale che vanno dall'AI ai giovani, al lavoro, al debito pubblico, all'Europa alla crisi energetica. Panetta invita a favorire le opportunità lavorative dei giovani, premiando il merito, a puntare sullo sviluppo dell' intelligenza artificiale e sulla formazione e ad aumentare la produttività. E sottolinea la necessità di «tagliare il peso del debito pubblico per liberare risorse in favore si sviluppo e servizi sociali». Quanto alla politica monetaria, ritiene che debba ricalibrare la politica sui tassi e non vincolarsi a un percorso predeterminato.... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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