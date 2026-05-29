Bankitalia Panetta | Ai leva decisiva per la produttività Italia guardi a futuro e giovani

Da lapresse.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governatore di Bankitalia ha affermato che l'intelligenza artificiale può diventare una leva decisiva per migliorare la produttività dell'economia italiana. Ha inoltre invitato il Paese a guardare al futuro puntando sui giovani. La dichiarazione si concentra sull'importanza di innovazione e formazione per sostenere la crescita economica. Nessuna altra informazione o dettaglio sui piani specifici è stato fornito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“ L’intelligenza artificiale può divenire una leva decisiva per rilanciare la produttività dell’economia italiana. Il potenziale, tuttavia, non si realizzerà automaticamente: dipenderà dal grado di diffusione tra le imprese – a partire da quelle piccole e medie – e dalla capacità di integrarla nei processi produttivi”. Così il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, nella sua relazione annuale. “Il contributo potenziale è rilevante. La produttività del lavoro potrebbe aumentare di 0,2 punti percentuali all’anno in uno scenario di adozione lenta, e di oltre 1 punto in caso di diffusione rapida e pervasiva”, sottolinea spiegando che ” “Nello scenario più favorevole, questi guadagni potrebbero più che compensare il calo del prodotto potenziale dovuto alla contrazione della popolazione in età da lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

bankitalia panetta ai leva decisiva per la produttivit224 italia guardi a futuro e giovani
© Lapresse.it - Bankitalia, Panetta: “Ai leva decisiva per la produttività, Italia guardi a futuro e giovani”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ai, Panetta: “Leva decisiva per la produttività italiana, fino a +1% di Pil all’anno”Il ministro dell’Innovazione ha affermato che l’intelligenza artificiale può contribuire ad aumentare la produttività dell’economia italiana,...

Bankitalia, Panetta: «Le sfide sono produttività e crescita. Puntare sui giovani e sull’AI ma con attenzione ai lavoratori»Il governatore di Bankitalia ha parlato durante le considerazioni finali, sottolineando che le principali sfide sono aumentare produttività e...

Argomenti più discussi: Banche, Panetta (Bankitalia): spazio a nuove aggregazioni con operazioni ben disegnate; Bankitalia, Panetta: In Ue servono decisioni tempestive. Con Ia rischio disuguaglianze sul lavoro.

L’appello di Panetta (Bankitalia): più opportunità ai giovani e accelerare sull’IAROMA – Creare le condizioni perché le nuove generazioni possano realizzare le loro aspirazioni e concorrere al progresso del Paese non è solo una responsabilità economica: è il compito civile di ... repubblica.it

Bankitalia, Panetta: Impatto prezzi dell’energia oltre la guerra, rischio spirale prezzi-salariROMA – La guerra in Medio Oriente al centro della relazione del governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta: L’effetto più immediato del conflitto è stato un forte aumento dei prezzi del gas e del ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web