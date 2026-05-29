Il governatore di Bankitalia ha affermato che l'intelligenza artificiale può diventare una leva decisiva per migliorare la produttività dell'economia italiana. Ha inoltre invitato il Paese a guardare al futuro puntando sui giovani. La dichiarazione si concentra sull'importanza di innovazione e formazione per sostenere la crescita economica. Nessuna altra informazione o dettaglio sui piani specifici è stato fornito.

“ L’intelligenza artificiale può divenire una leva decisiva per rilanciare la produttività dell’economia italiana. Il potenziale, tuttavia, non si realizzerà automaticamente: dipenderà dal grado di diffusione tra le imprese – a partire da quelle piccole e medie – e dalla capacità di integrarla nei processi produttivi”. Così il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, nella sua relazione annuale. “Il contributo potenziale è rilevante. La produttività del lavoro potrebbe aumentare di 0,2 punti percentuali all’anno in uno scenario di adozione lenta, e di oltre 1 punto in caso di diffusione rapida e pervasiva”, sottolinea spiegando che ” “Nello scenario più favorevole, questi guadagni potrebbero più che compensare il calo del prodotto potenziale dovuto alla contrazione della popolazione in età da lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bankitalia, Panetta: “Ai leva decisiva per la produttività, Italia guardi a futuro e giovani”

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