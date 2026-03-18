Napoli futuro Conte in bilico | Servono investimenti o sarà ridimensionamento

Il Napoli sta affrontando un momento di incertezza riguardo al proprio allenatore, Antonio Conte, il cui futuro è ancora da definire. La squadra ha annunciato che, per la prossima stagione, sono necessari investimenti significativi per continuare a competere ai massimi livelli. Altrimenti, si prospetta un possibile ridimensionamento della rosa e delle ambizioni. La decisione sulla permanenza di Conte dipenderà dall'esito di queste trattative.

"> Il futuro di Antonio Conte resta uno dei principali nodi da sciogliere in casa Napoli in vista della prossima stagione. Nonostante un contratto in essere fino al 2027, al termine del campionato è previsto un confronto con il presidente De Laurentiis per decidere se proseguire insieme. Il tema è stato affrontato nel podcast Cose Scomode, dove Giorgia Rossi ha analizzato la situazione. «Dobbiamo parlare del futuro di Antonio Conte», ha spiegato Giorgia Rossi, sottolineando come le recenti dichiarazioni del tecnico siano state tutt’altro che definitive. «Ha detto che ha un contratto e rimane volentieri, ma è ovvio che dovrà incontrare il presidente», ha aggiunto, evidenziando la necessità di un chiarimento tra le parti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, futuro Conte in bilico: «Servono investimenti o sarà ridimensionamento» Articoli correlati Leggi anche: Il Mattino: “Meret, l’amuleto di Conte: futuro in bilico tra Napoli e Nazionale” Napoli-Roma, Carnevale: «Azzurri forti, ma gli infortuni pesano. Malen risolve il gol, futuro Conte in bilico»Una sfida tra due club costantemente presenti in alto alla classifica, fissata per domani al Maradona, promette ritmo, intensità e moltechiave... Contenuti utili per approfondire Napoli futuro Conte in bilico Servono... Temi più discussi: Conte: Il mio futuro? A Napoli sto bene, ma bisogna capire se...; Conte-Napoli verso il terzo anno, ma spunta il piano B: l'identikit dell'allenatore del futuro; Conte, prove di futuro con il Napoli; Napoli, futuro blindato: con Conte fino al 2027. Fumata bianca a maggio. Napoli, Conte getta la maschera: Devo arrivare primo o secondo, lo dice la mia storia. Le ombre sul futuroAntonio Conte parla del suo futuro dopo Napoli-Lecce e conferma il confronto con De Laurentiis a fine stagione. Se non ci sarà più sintonia, saluterò con affetto. sport.virgilio.it Il Mattino: Napoli, in arrivo altro mercato da record per Conte. Pronti 130 milioniAntonio Conte guarda al futuro con serenità e senza lasciare spazio a dubbi. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il tecnico del Napoli sta vivendo una fase della stagione insolita rispetto al s ... napolipiu.com Le idee sono tante, tutt'altro che confondere. Perché il Napoli deve essere pronto a tutto la prossima estate - facebook.com facebook #Napoli, per #Conte sogni di mercato in Premier League: nel mirino anche #Calafiori e #Tonali x.com