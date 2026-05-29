Il governatore della Banca d’Italia ha espresso preoccupazione sull’uso dell’intelligenza artificiale e il suo possibile impatto sulle guerre. Ha anche sottolineato che il rischio di inflazione è molto elevato. Le sue considerazioni finali si sono concentrate su competenze, innovazione e intelligenza artificiale, evidenziando l’importanza di questi temi nel contesto economico e sociale attuale.

Competenze, innovazione e intelligenza artificiale. Sono queste le tre parole chiave attorno a cui ruota il messaggio lanciato dal governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nelle sue Considerazioni finali. Il cuore dell’intervento è un appello rivolto al Paese affinché costruisca le condizioni necessarie per offrire un futuro alle nuove generazioni. Secondo Panetta, la sfida non riguarda soltanto la crescita economica, ma rappresenta una vera responsabilità civile. L’obiettivo è permettere ai giovani di realizzare le proprie aspirazioni e contribuire allo sviluppo dell’Italia. L’IA come motore della produttività. Per il governatore, la intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità per rilanciare la produttività del sistema economico italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Panetta, allarme su AI e guerra: “Il rischio inflazione è altissimo”

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