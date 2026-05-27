Il Napoli stringe i tempi per Allegri | raggiunto un principio d’intesa biennale mentre si attende Italiano

Il Napoli ha raggiunto un accordo di massima per un contratto biennale con Allegri e sta definendo i dettagli. La società sta lavorando per formalizzare l’accordo, mentre si attende ancora la decisione finale riguardo all’allenatore attuale. La trattativa con Allegri prosegue con incontri frequenti, e si sta valutando anche la situazione dell’allenatore in carica. La scelta definitiva dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore.

Il Napoli accelera in modo deciso per la scelta del nuovo allenatore, portando avanti una fitta serie di negoziazioni per affidare la guida tecnica della squadra a Massimiliano Allegri. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite un aggiornamento pubblicato sul proprio profilo ufficiale X, la dirigenza azzurra sta lavorando in queste ore con estrema insistenza per trovare la definitiva fumata bianca con il tecnico livornese. I contatti tra le parti si stanno susseguendo senza sosta anche nella giornata odierna, a conferma di come il presidente Aurelio De Laurentiis abbia individuato nell’ex mister di Milan e Juventus il profilo ideale per avviare il nuovo ciclo sportivo all’ombra del Vesuvio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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Napoli furioso con : il comunicato da parte della società di

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