Le ricerche della testa di una persona scomparsa sono state sospese nei terreni di un sospettato dopo giorni di tentativi. Esperti e cani addestrati non hanno trovato alcun reperto utile nelle operazioni di ricerca. Attualmente si indaga sui dispositivi elettronici dell’indagato, senza che siano stati ancora trovati elementi significativi. Le operazioni di ricerca sono state interrotte in assenza di risultati concreti.

Nonostante giorni di lavoro, con tecnici e cani specializzati nel ritrovamento di resti umani non è emerso alcun elemento utile. Gli inquirenti assicurano però che le indagini proseguiranno senza rallentamenti Le ricerche della testa di Pamela Genini sono state sospese. La Procura ha deciso d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pamela Genini, sospese le ricerche della testa nei terreni di Francesco Dolci, si indaga sui dispositivi dell'indagato

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Pamela Genini, la testa non si trova: sospese le ricerche nelle proprietà di Francesco Dolci

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Si cerca la testa di Pamela Genini nei terreni di Francesco Dolci e in aree rurali vicineLe forze dell'ordine stanno cercando la testa di Pamela Genini in terreni di proprietà di Francesco Dolci e nelle zone rurali limitrofe.

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