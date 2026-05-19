Si cerca la testa di Pamela Genini nei terreni di Francesco Dolci e in aree rurali vicine

Le forze dell'ordine stanno cercando la testa di Pamela Genini in terreni di proprietà di Francesco Dolci e nelle zone rurali limitrofe. Per estendere le ricerche, è stato richiesto il coinvolgimento di un'unità cinofila specializzata nella ricerca di resti umani, proveniente dal centro carabinieri cinofili di Firenze. Le operazioni sono in corso in diverse aree colpite dall'indagine, senza ancora risultati concreti. La ricerca prosegue con l'obiettivo di trovare ulteriori elementi utili alle indagini.

Per le ricerche è stato chiesto il supporto di un'unità cinofila specializzata nella ricerca di resti umani, proveniente dal centro carabinieri cinofili di Firenze. Dalla Toscana sono così arrivati nella Bergamasca 'Claus', un pastore belga Malinois, e 'Hula', un esemplare di pastore tedesco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Solo una mente malata può trovarci del romanticismo in tutto ciò . Invece di dire che l'ossessione e la malvagità ha messo fine ad una vita oltreggiandone pure il corpo questo ci vede amore. Chissà cosa penserà della testa trafugata di Pamela Genini. #garl x.com

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