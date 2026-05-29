Le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni in diverse zone boschive, sentieri e grotte, utilizzando unità specializzate e cani molecolari. Durante le operazioni, sono stati sequestrati alcuni oggetti che, secondo quanto si apprende, appartengono a un individuo coinvolto nella vicenda. Le ricerche continuano per trovare ulteriori elementi e approfondire le indagini.

Le perlustrazioni si sono estese a grotte, sentieri e aree boschive controllate punto per punto, con l’impiego di unità specializzate e cani molecolari. Nonostante giorni di verifiche sul territorio, della testa di Pamela Genini non è stato trovato alcun riscontro. Dopo settimane di attività concentrate tra terreni, cavità naturali e zone considerate di maggiore interesse investigativo, la Procura ha disposto la sospensione delle ricerche sul campo. La decisione viene letta come un passaggio operativo: non la chiusura del caso, ma un cambiamento di priorità nella gestione dell’inchiesta. In parallelo, gli inquirenti stanno orientando l’attenzione sui supporti informatici e sugli strumenti tecnologici acquisiti durante gli accertamenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Pamela Genini, la notizia sulla testa: “Li hanno sequestrati a Francesco Dolci”

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Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa di Francesco Dolci - Vita in diretta 23/04/2026

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Temi più discussi: Pamela Genini, i carabinieri cercano la testa della 29enne nelle aree rurali di proprietà dell’ex Francesco Dolci; Pamela Genini, ricerche della testa trafugata nei terreni di Francesco Dolci; Pamela Genini, il dossier sul femminicidio e la tomba profanata; Pamela Genini, proseguono le ricerche nelle grotte della Cornabusa senza cani molecolari.

Pamela Genini, i legali di Francesco Dolci al contrattacco: contestate le perquisizioni. Cosa ne pensate? #DentrolaNotizia x.com

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