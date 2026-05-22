Durante una diretta televisiva, Francesco Dolci si è commosso mentre parlava della testa trafugata di Pamela Genini, affermando di aver visto le foto del cadavere in condizioni di degrado. Dolci ha pianto e ha dichiarato di essere stato testimone di scene che gli hanno provocato grande dolore, negando di aver avuto responsabilità nell’evento. Pamela Genini è deceduta in circostanze controverse e il suo corpo è stato oggetto di atti di violenza e vandalismo.

Francesco Dolci piange in Tv per le foto della salma profanata di Pamela Genini. “La testa da tagliare era la mia” ha dichiarato il presunto ex della 29enne vittima di femminicidio, il cui capo è stato trafugato ed è oggetto delle ricerche dei carabinieri nel dedalo di grotte sotto la zona della proprietà della famiglia dell’imprenditore. Il 41enne, indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio della tomba, ha respinto ancora una volta gli addebiti, fornendo alcuni dettagli sull’indagine. Le ricerche della testa di Pamela Genini Dolci è stato intervistato dalla trasmissione Dentro la notizia mentre le ricerche della testa di Pamela Genini sono in corso da giorni nella fitta rete di cunicoli e cavità naturali che corre sotto Sant’Omobono Terme, comune del Bergamasco dove vive l’imprenditore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini, Francesco Dolci in lacrime sulla testa trafugata: "Dovevano tagliarla a me, non sono stato io"

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