Pamela Genini la notizia sulla testa | Abbiamo capito si trova lì Inquietante

Continuano senza sosta le ricerche nella zona della Bergamasca riguardo alla testa di Pamela Genini, una donna di 29 anni di Strozza uccisa il 14 ottobre 2025 dall’ex fidanzato. La notizia è stata comunicata da un rappresentante delle forze dell’ordine, che ha riferito di aver compreso la posizione dell’oggetto. La questione riguarda ancora la localizzazione precisa del reperto, e le operazioni continuano per recuperarlo. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale e tra gli inquirenti.

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Proseguono senza sosta nella Bergamasca le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne di Strozza uccisa il 14 ottobre 2025 dall’ex fidanzato Gianluca Soncin. Gli investigatori stanno concentrando le attività nelle aree riconducibili a Francesco Dolci, unico indagato nell’inchiesta per vilipendio di cadavere e sottrazione della parte anatomica. Le ricerche nei boschi della Valle Imagna. Dopo una prima giornata di controlli nelle proprietà di Dolci a Sant’Omobono Terme, le operazioni si sono estese ai boschi attorno al Santuario della Madonna Addolorata della Cornabusa. Per consentire il lavoro degli investigatori è stata temporaneamente chiusa anche la strada provinciale 14 della Valle Imagna, con ripercussioni sulla viabilità locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pamela Genini, la notizia sulla testa: “Abbiamo capito, si trova lì”. Inquietante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pamela Genini, il cadavere profanato e la testa sparita. La mamma: «Aiutateci a ritrovarla» Sullo stesso argomento Leggi anche: Pamela Genini, dove cercano la sua testa: l'ultima inquietante pista Pamela Genini, la verità sulla tomba profanata si fa più inquietante, perché è stato sentito Francesco DolciProfanazione nel cimitero: cosa emerge dalle indagini Il quadro che emerge sulla profanazione del corpo di Pamela Genini si fa sempre più oscuro e... La mamma di Pamela Genini: Dolci indagato? Spero che adesso dica la verità. Cosa ne pensate? #DentrolaNotizia x.com Testa di Pamela Genini, arriva la notizia più sconvolgenteScopri gli sviluppi inquietanti nel caso di Pamela Genini, uccisa a Milano. Le indagini si intensificano, coinvolgendo nuove ricerche e accuse contro France ... bigodino.it Perquisizioni a casa di Francesco Dolci (con i cani) per trovare la testa di Pamela GeniniIeri i Carabinieri sono andati a perquisire il giardino e i terreni circostanti la casa di Francesco Dolci per cercare la testa di Pamela Genini: il decreto di perquisizione è firmato dalla Procura ... dire.it