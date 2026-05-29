I sequestrati sono stati rintracciati dopo giorni di ricerche in boschi e sentieri, dove i soccorritori hanno esplorato cavità e atteso segnali utili. Le operazioni sono state condotte con attenzione, cercando eventuali indizi che potessero condurre al luogo di detenzione. La notizia riguarda un sequestro avvenuto a carico di un uomo, identificato come Francesco Dolci, che avrebbe avuto coinvolgimento diretto. Le forze dell’ordine hanno condotto le indagini e le ricerche sul territorio.

Hanno camminato per giorni tra boschi e sentieri, hanno guardato dentro ogni cavità, hanno aspettato che anche il minimo segnale potesse trasformarsi in una traccia. A Sant’Omobono Terme, in provincia di Bergamo, il silenzio della montagna si è mescolato a una domanda che continua a fare paura. E adesso, improvvisamente, qualcosa cambia. Non perché il caso sia vicino a chiudersi, anzi. Ma perché dopo settimane di sopralluoghi e controlli senza esito, gli inquirenti hanno deciso di fermare le ricerche sul terreno. Una scelta che pesa, che lascia addosso un senso di vuoto. E che sposta l’attenzione su un punto preciso dell’inchiesta: ciò che è stato sequestrato a Francesco Dolci, l’unico indagato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Pamela Genini, la notizia: “Li hanno sequestrati a Francesco Dolci”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Pamela Genini, la difesa di Dolci si oppone al sequestro dei cellulari - Vita in diretta

Notizie e thread social correlati

Pamela Genini, la notizia sulla testa: “Li hanno sequestrati a Francesco Dolci”Le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni in diverse zone boschive, sentieri e grotte, utilizzando unità specializzate e cani molecolari.

Pamela Genini decapitata, svolta nelle indagini: la notizia su Francesco Dolci è appena arrivataNelle ultime ore si è registrata una svolta nelle indagini sulla profanazione della salma di Pamela Genini, avvenuta con il suo omicidio e...

Temi più discussi: Pamela Genini, i carabinieri cercano la testa della 29enne nelle aree rurali di proprietà dell’ex Francesco Dolci; Pamela Genini, ricerche della testa trafugata nei terreni di Francesco Dolci; Pamela Genini, il dossier sul femminicidio e la tomba profanata; Pamela Genini, proseguono le ricerche nelle grotte della Cornabusa senza cani molecolari.

Pamela Genini, i legali di Francesco Dolci al contrattacco: contestate le perquisizioni. Cosa ne pensate? #DentrolaNotizia x.com

Pamela Genini, duro attacco di mamma Una a Francesco Dolci: Persona perfida, è vendicativo e non confesseràLa mamma di Pamela Genini ha detto che da sette mesi Francesco Dolci è in tv a diffamare la figlia e ciò la fa stare molto male ... virgilio.it

Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci contro le amiche e la mamma: Mai vista piangereFrancesco Dolci ritorna all'attacco della madre e delle amiche di Pamela Genini: Mai vista piangere e parla del certificato di morte ... virgilio.it