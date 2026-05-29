La madre di Francesco Dolci, l’unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, ha espresso preoccupazione, dicendo di temere che il figlio possa essere vittima di violenze. La donna ha riferito di aver paura per la sicurezza di Dolci e ha manifestato timori riguardo alle possibili conseguenze delle indagini. La procura ha aperto un fascicolo per atti vandalici e profanazione di tombe, senza ulteriori dettagli disponibili.

Il caso della profanazione della tomba di Pamela Genini è tutt’altro che risolto e la madre di Francesco Dolci, a oggi unico indagato tra gli altri per vilipendio di cadavere, teme il peggio per il figlio. La donna, secondo quanto riferito da Dentro la Notizia, ha sottolineato che l’uomo è innocente e che chi si è reso protagonista del vilipendio lo ha fatto per intimorirlo e che ha “paura che lo uccidano“. Il timore della madre di Francesco Dolci Nel corso della puntata di Dentro la Notizia, programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale5, la madre di Francesco Dolci non ha nascosto i propri timori sulle sorti del figlio. In un documento con dichiarazioni esclusive, la donna ha infatti sottolineato di essere certa dell’innocenza di Francesco e che qualcuno forse lo vorrebbe incastrare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini, la madre dell'ex Francesco Dolci è preoccupata: "Ho paura che lo uccidano"

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Pamela Genini, la madre contro Francesco Dolci: è perfido e vendicativo

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