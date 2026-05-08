Nella notte tra il 7 e l'8 maggio 2026, alle 3.15, Francesco Dolci è uscito dalla caserma del Comando provinciale dei carabinieri accompagnato dal padre e dal suo avvocato. Non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti, che lo attendevano all’esterno. La situazione si riferisce a un procedimento legale in corso, riguardante la relazione tra Dolci e Pamela Genini.

Bergamo, 8 maggio 2026 – È ormai notte fonda (alle 3.15) quando Francesco Dolci ha lasciato la caserma del Comando provinciale dei carabinieri insieme al padre e al suo avvocato, Eleonora Prandi, al volante della sua Opel Adam, senza rilasciare dichiarazioni. La conclusione di una lunga giornata, quella di mercoledì, iniziata intorno alle 11 proprio alla caserma di via delle Valli, dove Dolci è stato sentito per sette ore dal pm Mancusi, titolare del fascicolo. E sono ormai le 18, quando i l 41enne imprenditore di Sant’Omobono Terme si infila in auto da indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere di Pamela Genini dal minuscolo c imitero di Strozza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pamela Genini, l’ex fidanzato Francesco Dolci non ci sta: “Non ho paura, sono innocente”

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